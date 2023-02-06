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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Николаевка в ДНР

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Николаевка Донецкой народной республики (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, за сутки на донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.

"Кроме того, в районе населенного пункта Константинополь (ДНР) уничтожены: склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Игорь Конашенков
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