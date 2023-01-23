Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Краснополье в ДНР

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Село Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР) взято под контроль российских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье (ДНР)", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, за сутки на этом направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сказал Конашенков.

Российские военные сообщили о высокоточном ударе по установке реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

"На днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля", - сказал Конашенков.

21 января в Минобороны РФ заявили, что российскими войсками взят под контроль населенный пункт Двуречье (ДНР), а 20 января - Клещеевка в ДНР и Лобковое в Запорожской области. 13 января российское военное ведомство заявило об установлении контроля над городом Соледар в Донбассе.

Тогда же Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале, что разгром украинских подразделений в Соледаре осуществляла разнородная группировка российских войск, непосредственный штурм городских кварталов Соледара вели штурмовые отряды группы "Вагнер".

15 января Конашенков заявил, что российские войска развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск (Бахмут) и железнодорожной станции Соль.

18 января Конашенков сказал, что поселок Соль находится под российским контролем.