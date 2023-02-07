Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на шести направлениях

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по позициям армии Украины на купянском, красно-лиманском, донецком, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, "потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30".

Конашенков сообщил, что удары по позициям армии Украины нанесены также на красно-лиманском, донецком, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях.

"На красно-лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики. А также - Серебрянского лесничества", - проинформировал официальный представитель Минобороны.

"Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - отметил он.

"На донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б"", - продолжил Конашенков.

На южно-донецком и запорожском направлениях, сказал он, артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика"", - сообщил Конашенков.

По его словам, на херсонском направлении в результате ударов артиллерии "по скоплениям живой силы и техники противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация"".

Уничтожение оружейных складов ВСУ

В ходе брифинга также стало известно об уничтожении шести оружейных складов украинской армии в Херсонской области и ДНР.

"В районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой народной республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, еще один склад ВСУ с артиллерийскими боеприпасами уничтожен в районе Ильичовки (ДНР).

Также российскими войсками нанесен удар по складу боеприпасов армии Украины в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Сбитые украинские беспилотники

За сутки российскими системами ПВО было сбито девять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка Луганской народной республики, Петровское Донецкой народной республики и Энергодар Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Также, по его словам, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах", - заявил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины, 1010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8282 единицы специальной военной автомобильной техники", - проинформировал официальный представитель Минобороны.