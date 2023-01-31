Денежная масса в РФ в 2022 году увеличилась на 24,4%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в 2022 году выросла на 24,4% после увеличения в 2021 году на 13,0%, в 2020 году на 13,5%, в 2019 году на 9,7%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Денежная масса в декабре 2022 года увеличилась на 5 трлн 514,7 млрд рублей, или на 7,2%, до 82 трлн 388,0 млрд рублей.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в декабре увеличился на 695,4 млрд рублей, или на 4,7%, до 15 трлн 435,7 млрд рублей.

В 2022 году объем наличных денег вырос на 2 трлн 235,3 млрд рублей, или на 16,9%, после роста в 2021 году на 676,5 млрд рублей, или на 5,4%, в 2020 году - на 2 трлн 865,5 млрд рублей, или на 29,7%.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 января 2023 года снизилась до 18,7% с 19,2% на 1 декабря 2022 года.

Таким образом, доля наличных денег в денежной массе, вернулась спустя три года на уровень 1 января 2020 года, после которого увеличилась в первый год пандемии COVID-19 на 1 января 2021 года до 21,4%. Затем она снизилась сначала до 19,9% на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года - до 18,7%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.