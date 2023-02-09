Разработчик "Сармата" занялся концепцией многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Макеева и Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова проводят исследования и разрабатывают концепцию создания многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщил генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ им. Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь.

"В ГРЦ Макеева исторически существует достаточный научно-технический задел в области проектирования аппаратов, движущихся с гиперзвуковыми скоростями. На основании этого опыта ГРЦ совместно в кооперации предприятий, в частности с ЦИАМ им. Баранова, вузов и академических институтов проведены исследования и предложена концепция создания универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата с прямоточным воздушным реактивным двигателем - ПВРД", - сказал Дегтярь в ходе лекции на Демидовских чтениях в Уральском федеральном университете.

По его словам, "для проведения технологии имитационного математического моделирования аэрогазодинамики и тепломассообмена (...) был изготовлен полномасштабный стендовый прототип-демонстратор летательного аппарата на базе высокоскоростного ПВРД".

"В физических экспериментах с данным аппаратом, проведенных в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦИАМ, в условиях, приближенных к натурным, были подтверждены основные летно-технические характеристики, полученные в расчетах", - отметил Дегтярь

"Более того, тяга силы в силовой установке в полтора раза превысила аэродинамическое сопротивление, что позволяет аппарату активно маневрировать в процессе применения", - заявил генконструктор ГРЦ им. Макеева.

ГРЦ им. Макеева (входит в "Роскосмос") – разработчик межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и стратегических ракет морского базирования.