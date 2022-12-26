Российскую стратегическую авиацию вооружат гиперзвуковым оружием

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские стратегические самолеты получат новые крылатые гиперзвуковые ракеты, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

"В интересах дальней авиации осуществляется разработка и поставка всей номенклатуры авиационных средств поражения, в том числе новых крылатых гиперзвуковых ракет", - сказал Кобылаш в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он сообщил, что в 2023 году в части дальней авиации поступят модернизированные самолеты.

"В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолёты поступят в строевые части", - сообщил Кобылаш.

"В настоящее время в интересах нашего объединения силами военной науки и предприятий оборонно-промышленного комплекса проводится модернизация находящихся в боевом составе стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. После проведенных промышленностью работ самолеты приобретают улучшенные характеристики и возможности по их эксплуатации в авиационных частях, а также по более точному применению авиационных средств поражения", - рассказал Кобылаш.

"Одновременно ведется разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации, способного решать широкий спектр задач как ядерного, так и неядерного сдерживания", - отметил командующий.

Кобылаш сообщил, что в конце 2021 года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31.

"Уникальность гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость более чем в 10 раз превышающую скорость звука и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника", - сказал командующий.

Он также рассказал, что российская стратегическая авиация принимает участие в специальной военной операции на Украине.

"В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Очень важно и то, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава", - отметил Кобылаш.

"В настоящее время все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса. В ходе проведения специальной военной операции комплекс "Кинжал" был неоднократно применен для поражения наземных целей, что стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях. "Кинжал" показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики", - сообщил Кобылаш.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км.

По официальным данным, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.