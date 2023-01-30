США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты провели очередное успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC, сообщил в понедельник Пентагон.

"Выполнено еще одно успешное летное испытание прототипа по программе HAWC (ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем)", - говорится в сообщении Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.

Указывается, что все поставленные задачи в ходе испытания были выполнены.

Ракета, разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час), выполняла полет на высоте более 18 км и пролетела около 483 км.

В рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) в июле прошлого года было проведено третье с сентября 2021 года успешное испытание ракеты.

Тогда она была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Летные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полет.

Этими гиперзвуковыми ракетами предполагается оснастить войска Корпуса морской пехоты, армии и истребители-бомбардировщики тактической авиации ВВС США.