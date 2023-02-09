НАК сообщил, что на хуторе Петровский убиты четверо боевиков

Их подозревают в связях с украинскими радикалами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На Ставрополье в результате контртеррористической операции на хуторе Петровский были убиты четверо предполагаемых боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет и уточнил, что убитые были связаны с "украинскими радикалами".

В НАК заявили, что, по имеющимся данным, "бандиты были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". По версии спецслужб, они планировали теракт на одной из железнодорожных станций.

При осмотре места боя с подозреваемыми силовики нашли автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых "было подорвано террористами".

О введении режима КТО на территории хутора вечером 8 февраля сообщили в краевом управлении ФСБ. Этот режим отменили утром 9 февраля. В ночь на 9 февраля НАК сообщил, что на хуторе убиты подозреваемые террористы, не уточнив их количество.