НАК заявил об уничтожении боевиков, планировавших теракт на ж/д станции на Ставрополье

Архивное фото Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб уничтожили группу боевиков, на хуторе Петровский в Ставропольском крае, которые планировали теракт на железнодорожной станции, сообщает в четверг Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций", - заявили в НАК.

В комитете сообщили, что боевикам "было предложено сложить оружие и сдаться властям".

"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - сообщил НАК.

В сообщении отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в НАК.

В комитете не уточнили число нейтрализованных боевиков, а также другие подробности спецоперации.