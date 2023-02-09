На хуторе Петровский отменили режим КТО

Силовики сообщили, что там в перестрелке были убиты вооруженные террористы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На хуторе Петровский Советского округа Ставропольского края отменили введенный вечером 8 февраля режим контртеррористической операции, сообщили в управлении ФСБ по региону.

"В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы жизни и здоровью руководителем КТО принято решение об окончании и отмене правового режима КТО", - говорится в сообщении.

Режим КТО в границах хутора действовал с 20:00 8 февраля до 9:00 9 февраля.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что сотрудники ФСБ узнали, что на хуторе Петровский скрываются вооруженные бандиты, планирующие теракт на одной из железнодорожных станций. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться, но в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и "в ходе боеконтакта были нейтрализованы", отметили в НАК. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, жителей ближайших к хутору домов эвакуировали на время проведения операции.

Сколько было убито боевиков, в НАК не уточнили .