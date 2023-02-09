"Газпром-медиа" опроверг информацию о намерении купить "Мегафон"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа Холдинг" опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что компания планирует купить телеком-оператор "Мегафон".

"Информация о том, что "Газпром-медиа Холдинг" готовится купить "Мегафон", не соответствует действительности", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе медиахолдинга.

О том, что "Газпром-медиа Холдинг" претендует на покупку "Мегафона", ранее в четверг написало со ссылкой на источники одно из интернет-изданий.

В конце января газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что в покупке "Мегафона" заинтересовано ПАО "Ростелеком", которое в конце 2022 года запросило у правительства разрешение на сделку.

В настоящее время "Мегафон" принадлежит структурам холдинга USM Алишера Усманова: 50% - у ООО "ЮэСэМ Телеком", еще 50% - у ООО "АФ Телеком Холдинг". В конце 2021 года USM уже вышел из другого крупного технологического актива - интернет-холдинга VK. Тогда покупателями стали "Газпром-медиа" и группа "Согаз".