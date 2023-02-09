Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

"Газпром-медиа" опроверг информацию о намерении купить "Мегафон"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа Холдинг" опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что компания планирует купить телеком-оператор "Мегафон".

"Информация о том, что "Газпром-медиа Холдинг" готовится купить "Мегафон", не соответствует действительности", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе медиахолдинга.

О том, что "Газпром-медиа Холдинг" претендует на покупку "Мегафона", ранее в четверг написало со ссылкой на источники одно из интернет-изданий.

В конце января газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что в покупке "Мегафона" заинтересовано ПАО "Ростелеком", которое в конце 2022 года запросило у правительства разрешение на сделку.

В настоящее время "Мегафон" принадлежит структурам холдинга USM Алишера Усманова: 50% - у ООО "ЮэСэМ Телеком", еще 50% - у ООО "АФ Телеком Холдинг". В конце 2021 года USM уже вышел из другого крупного технологического актива - интернет-холдинга VK. Тогда покупателями стали "Газпром-медиа" и группа "Согаз".

Газпром-медиа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

Девять человек стали жертвами взрыва и обрушения дома в Новосибирске

Врио гендиректора Политехнического музея назначен Константин Фурсов

Врио гендиректора Политехнического музея назначен Константин Фурсов

До восьми человек увеличилось количество жертв ЧП в Новосибирске

До восьми человек увеличилось количество жертв ЧП в Новосибирске

"Газпром межрегионгаз" отмежевался от ЧП со взрывом в пятиэтажке в Новосибирске

Сбербанк намерен к марту увеличить сеть банкоматов в Крыму примерно до 30 устройств

Сбербанк намерен к марту увеличить сеть банкоматов в Крыму примерно до 30 устройств

В МЧС сообщили, что под завалами дома в Новосибирске могут быть до восьми человек

В МЧС сообщили, что под завалами дома в Новосибирске могут быть до восьми человек

Представлявшихся газовиками омичей задержали по делу о взрыве в новосибирской пятиэтажке

Авиарегулятор ЕС перестал отвечать разработчику ПД-14, получив платеж за его сертификацию

Авиарегулятор ЕС перестал отвечать разработчику ПД-14, получив платеж за его сертификацию

Эксперты связали подорожание огурцов с повышением энерготарифов и сезонностью

Эксперты связали подорожание огурцов с повышением энерготарифов и сезонностью
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });