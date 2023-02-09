Взрыв произошел на балконе квартиры в пятиэтажном доме в подмосковном Богородском

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на балконе подмосковной пятиэтажки, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв раздался на балконе квартиры на пятом этаже в городе Богородском. Поврежден фасад дома и остекление. Однако пожара удалось избежать", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, травмы получил хозяин квартиры. Он госпитализирован.

Информации о других пострадавших пока нет.