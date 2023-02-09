Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Взрыв произошел на балконе квартиры в пятиэтажном доме в подмосковном Богородском

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на балконе подмосковной пятиэтажки, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв раздался на балконе квартиры на пятом этаже в городе Богородском. Поврежден фасад дома и остекление. Однако пожара удалось избежать", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, травмы получил хозяин квартиры. Он госпитализирован.

Информации о других пострадавших пока нет.

Московская область Богородское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 февраля

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

"Газпром-медиа" опроверг информацию о намерении купить "Мегафон"

Девять человек стали жертвами взрыва и обрушения дома в Новосибирске

Врио гендиректора Политехнического музея назначен Константин Фурсов

Врио гендиректора Политехнического музея назначен Константин Фурсов

До восьми человек увеличилось количество жертв ЧП в Новосибирске

До восьми человек увеличилось количество жертв ЧП в Новосибирске

"Газпром межрегионгаз" отмежевался от ЧП со взрывом в пятиэтажке в Новосибирске

Сбербанк намерен к марту увеличить сеть банкоматов в Крыму примерно до 30 устройств

Сбербанк намерен к марту увеличить сеть банкоматов в Крыму примерно до 30 устройств

В МЧС сообщили, что под завалами дома в Новосибирске могут быть до восьми человек

В МЧС сообщили, что под завалами дома в Новосибирске могут быть до восьми человек

Представлявшихся газовиками омичей задержали по делу о взрыве в новосибирской пятиэтажке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });