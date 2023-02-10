Что случилось этой ночью: пятница, 10 февраля

Увеличение числа жертв землетрясения в Турции и Сирии, взрыв в пятиэтажке в подмосковном Богородском, призыв республиканцев о прекращении помощи Украине от США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. По данным агентства "Анадолу", в Турции жертвами землетрясения стали 17134 человека, а в Сирии - 3162.

- Взрыв произошел на балконе квартиры в пятиэтажном доме в подмосковном Богородском. По предварительным данным, один человек получил травмы, его госпитализировали.

- Группа республиканцев предложила прекратить оказание американской помощи Украине. Они также призвали к миру между конфликтующими сторонами. Конгрессмены отметили, что США уже оказали Украине помощь в размере $110 млрд.

- Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram снова функционируют. Последние записи экс-президента США в этих соцсетях (обе - информационные ресурсы запрещенной в РФ организации, заблокированы в России) датированы 6 января 2021 года - днем штурма Капитолия в Вашингтоне.

- Количество жертв обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске достигло 13 человек. Об этом "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах. Ранее Минздрав региона подтвердил гибель 12 людей.