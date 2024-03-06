МИД РФ заявил о последствиях размещения ядерного оружия США на севере Европы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ядерные военные объекты США в случае их появления в Финляндии станут законными целями "определенных сценариев прямого столкновения" РФ и НАТО, заявила в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы, и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей определенных сценариев прямого столкновения нашей страны с НАТО, а мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты", - сказала Захарова, отметив, что власти Финляндии не информируют своих граждан о таких рисках, допуская размещение у себя подобных объектов.

Заявления президента Финляндии, в которых он допустил пересмотр действующих в стране законодательных установок, в настоящее время запрещающих размещение ядерного оружия на финской территории, вызывают у России беспокойство, добавила официальный представитель МИД РФ.

"В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, она явным образом пострадает, потому что и другие страны: страны-соседи, страны континента, а учитывая развитие технологий, не только континента, будут вынуждены все это учитывать", - сказала Захарова.