Более 1,5 тыс. грузовиков ожидают проезда через границу с Грузией в Северной Осетии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около 1,6 тыс. большегрузных автомобилей стоят в очереди на выезд из РФ в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики в пятницу.

"По состоянию на 5:00 мск 10 февраля на территории республики находится 1 571 большегрузное транспортное средство, которое ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", - сказали в ведомстве.

По данным на 6 февраля, своей очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидали около 1 тыс. грузовиков, однако к 8 февраля очередь достигла 1,4 тыс. большегрузов.

Движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено для всех видов транспорта с 1:00 по московскому времени 6 февраля из-за непогоды на территории Грузии. 9 февраля движение по дороге открыли для легковых автомобилей и автобусов.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии "Интерфаксу" ранее сообщали, что вблизи пункта пропуска "Верхний Ларс" развернуты пункты обогрева для водителей.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.