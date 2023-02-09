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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Военно-Грузинскую дорогу открыли для автобусов и легковых автомобилей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Расчистка дороги позволила возобновить движение по Военно-Грузинской дороге для автобусов и легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке "Владикавказ - Ларс" - в обоих направлениях с 17:40 по московскому времени 9 февраля", - говорится в сообщении.

Движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено для всех видов транспорта с 1:00 по московскому времени 6 февраля из-за непогоды на территории Грузии. Вблизи пункта пропуска "Верхний Ларс" развернули пункты обогрева для водителей.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия МЧС РФ
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