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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС республики.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из РФ с 01:00 мск 6 февраля до особого распоряжения", - уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на дороге ограничивали движение грузовиков с 16:35 по московскому времени 5 февраля.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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