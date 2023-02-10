Снежный шторм начался в Петербурге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Начавшаяся в Петербурге метель продолжится до вечера, сообщил "Интерфаксу" начальник Гидрометцентра города Александр Колесов в пятницу.

По его словам, она охватила все районы северной столицы.

"До вечера продолжится точно. Интенсивность может уменьшаться, но пока самый сильный ветер к нам и не подошел, сейчас он над Кронштадтом", - сказал Колесов.

По его данным, скорость ветра над акваторией Финского залива на текущий момент составляет от 20 до 24 м/с.

О пурге жители Адмиралтейского, Центрального, Выборгского, Фрунзенского районов города сообщают примерно с 14:00. В Московском районе сильный ветер гнёт деревья.

Особенно разгулялась непогода на побережье Финского залива. По прогнозам синоптиков, порывы ветра там могут достигать 35 м/с. Однако, по информации пресс-службы Главного управления МЧС по Петербургу, шторм не стал препятствием для любителей зимней рыбалки.

"Несмотря на все увещевания и предупреждения спасателей, нашлось немало тех, кто, рискуя собственной жизнью, отправился сегодня провести свой досуг на льду водоемов", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать возможных трагедий, сотрудники МЧС мониторят акваторию и берег, предупреждая о смертельной опасности нахождения на льду. В ведомстве отмечают, что со льда доставили "немало любителей зимней рыбалки, которым грозила реальная опасность".

Как сообщалось, в пятницу в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали ветер порывами до 20-24 м/с. Из-за угрозы подъема воды в устье Невы закрыта дамба, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Также закрыты сады и парки.