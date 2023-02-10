Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Снежный шторм начался в Петербурге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Начавшаяся в Петербурге метель продолжится до вечера, сообщил "Интерфаксу" начальник Гидрометцентра города Александр Колесов в пятницу.

По его словам, она охватила все районы северной столицы.

"До вечера продолжится точно. Интенсивность может уменьшаться, но пока самый сильный ветер к нам и не подошел, сейчас он над Кронштадтом", - сказал Колесов.

По его данным, скорость ветра над акваторией Финского залива на текущий момент составляет от 20 до 24 м/с.

О пурге жители Адмиралтейского, Центрального, Выборгского, Фрунзенского районов города сообщают примерно с 14:00. В Московском районе сильный ветер гнёт деревья.

МоскваСнег и метель ожидаются в выходные в МосквеЧитать подробнее

Особенно разгулялась непогода на побережье Финского залива. По прогнозам синоптиков, порывы ветра там могут достигать 35 м/с. Однако, по информации пресс-службы Главного управления МЧС по Петербургу, шторм не стал препятствием для любителей зимней рыбалки.

"Несмотря на все увещевания и предупреждения спасателей, нашлось немало тех, кто, рискуя собственной жизнью, отправился сегодня провести свой досуг на льду водоемов", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать возможных трагедий, сотрудники МЧС мониторят акваторию и берег, предупреждая о смертельной опасности нахождения на льду. В ведомстве отмечают, что со льда доставили "немало любителей зимней рыбалки, которым грозила реальная опасность".

Как сообщалось, в пятницу в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали ветер порывами до 20-24 м/с. Из-за угрозы подъема воды в устье Невы закрыта дамба, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Также закрыты сады и парки.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о похищении в 1997 г. экс-депутата Госдумы

Банк России вновь сохранил ставку, но дал жесткий сигнал на будущее

Банк России дал "ястребиный" сигнал по ставке

Минцифры заплатит до 1 млн рублей за обнаружение уязвимостей на "Госуслугах" и в ЕСИА

Путин 21 февраля обратится с Посланием к Федеральному Собранию

Врио главы Федеральной таможенной службы стал Руслан Давыдов

Врио главы Федеральной таможенной службы стал Руслан Давыдов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд приговорил экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии по делу об убийствах

Суд приговорил экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии по делу об убийствах

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

Пять человек задержали в Запорожской области по подозрению в рейдерстве и похищениях

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Global Ports решила провести редомициляцию в Россию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });