Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Снег, метель и усиление ветра до 17 м/с начнутся в Москве днем в субботу и продлятся все выходные, высота снежного покрова к вечеру воскресенья увеличится на 5-8 мм, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня хороший день, солнечно, такая комфортная погода, температура 1-3 ниже ноля, ночью температура будет минус 4 - минус 2, несильный ветер, по области до минус 7. Хорошая зимняя погода. Но уже днем 11 февраля из-за влияния ложбины низкого давления, которое будет простираться с севера, особенно во второй половине дня, начнется снег, причем вполне интенсивный. Снег и усиление ветра до 15 м/с приведут к метели", - сказал Вильфанд.

При этом температура воздуха в Москве повысится, днем будет от минус 2 до ноля градусов.

В ночь на воскресенье снег продолжится, а порывы ветра усилятся до 17 м/с.

"Ночью облачно, снег, местами сильный. И ночью, и днем будет одинаковая температура минус 4 - минус 2. Днем интенсивность снега ослабеет. Но в целом к вечеру 12 февраля высота снега повысится заметно, от 5 до 8 мм. Это много", - добавил Вильфанд.

Такое изменение погоды, по его словам, связано с тем, что в течение ближайших дней в центре европейской части России, и над Москвой в частности, будет проходить "противостояние области высокого давления с юга и циклона с севера, и вот это противостояние будет выражаться в такие волнообразные процессы".