"Роскосмос" проверит, не стала ли утечка теплоносителя систематической проблемой "Союзов" и "Прогрессов"

Сергей Крикалев Фото: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев

"Параллельно также, как и с кораблем "Союз", сейчас будет проводиться анализ возможной причины с точки зрения технологий, с точки зрения подготовки корабля к старту, с точки зрения материалов, которые применялись, или технологий, которые использовались при сборке этого радиатора", - сказал Крикалев журналистам.

"Нам надо провести глубокий анализ для того, чтобы убедиться, что эта причина не распространяется на подобные конструкции на будущих пусках. Вот самая главная задача, которая будет стоять перед нами", - заявил исполнительный директор "Роскосмоса".

По его словам, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

"Надо будет подумать, каким образом получить информацию о том, как выглядит эта дырка, что могло быть причиной", - сказал Крикалев.

Он отметил, что внешний осмотр и получение высококачественных снимков позволит "сузить диапазон поиска".

Крикалев добавил, что начала работать комиссия, которая будет проводить анализ всех возможных вариантов причин этой утечки.

"Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка потому, что это может повлиять на такую же проблему на других корабля", - сообщил он.

По его словам, 11 февраля на грузовом корабле "Прогресс МС-21", пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля.

По данным "Роскосмоса", температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС в субботу предшествовала стыковка грузового корабля "Прогресс МС-22" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции.