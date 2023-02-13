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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Запуск "Союза МС-23" к МКС отложен до первой декады марта

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме отложен до первой декады марта для проверки системы терморегулирования, сообщил через пресс-службу глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

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"Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что запуск корабля "Союз МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура мог состояться 20 февраля, стыковка с МКС намечалась на 22 февраля. Предполагалось, что этот корабль заменит на станции "Союз МС-22" с поврежденным радиатором. Осенью на нем на Землю должен вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного МКС. 11 января Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.

Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режи ме.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что на пристыкованном к МКС грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

Крикалев заявил, что уже начала работать комиссия, которая будет проводить анализ всех возможных вариантов причин этой утечки. "Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал он.

Юрий Борисов Роскосмос МКС Союз МС-22
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