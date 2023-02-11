"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

МКС Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Контур транспортного грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к Международной космической станции (МКС), разгерметезирован, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

"Контур транспортного грузового корабля Прогресс МС-21, затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметезирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что переходной люк корабля закрыт, таким образом "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС.

"Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, самочувствие хорошее. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле "Прогресс МС-21". Причины его разгерметизации выясняются", - сообщили в "Роскосмосе".

Как заявили пресс-службе, разгерметизация контура "Прогресса МС-21" не повлияет на дальнейшую программу пилотируемых полетов.

"Данный инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-22", - сказали в госкорпорации. - На дальнейшую программу пилотируемых полетов он также не повлияет".

Ранее в субботу состоялась стыковка корабля "Прогресс МС-22" с МКС.

Как сообщали 2 февраля в "Роскосмосе", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-21" с Международной космической станции запланирована на 18 февраля.

"Прогресс МС-21" пристыковался к МКС в октябре прошлого года и доставил на станцию 2 520 кг грузов.

На данный момент к станции также пристыкован корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором. 15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора "Союза МС-22".

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте.

По его словам, госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов. Стыковка корабля к МКС намечена на 22 февраля.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного "Союза МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио.

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