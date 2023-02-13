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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

РФ планирует завершить поставки систем С-400 Индии в срок

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" для Индии идет по графику, Россия намерена своевременно завершить поставки по контракту, заявил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - сказал Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

Он отметил, что вопрос о покупке Индией второй партии С-400 пока не обсуждался.

"В активной фазе находится процесс реализации уже подписанного контракта и вопрос опциона на покупку второй партии систем С-400 на сегодняшний день представляется несколько преждевременным", - заявил замглавы ФСВТС.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В ноябре 2021 года стало известно о начале поставок С-400 Индии. Ожидается, что все системы будут переданы до конца 2024 года.

Индия С-400 ФСВТС
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