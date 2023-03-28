Балтфлот провел тренировку с электронными пусками ракет С-400

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Зенитный ракетный полк соединения ПВО Балтийского флота провел плановую тренировку с электронными (условными) пусками ракет систем С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба флота. Военные отработали отражение авианалета условного противника.

"В ходе практической части тренировки расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнили несколько истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота", - сообщила пресс-служба.

"После получения сигнала зенитчики выполнили нормативы по развертыванию пусковых установок, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. В завершении мероприятия расчетами ЗРС "Триумф" были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых все назначенные воздушные цели были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").