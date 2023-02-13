Глава ФСВТС сообщил, что Россия продолжает выполнять все обязательства по экспорту оружия

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на западные санкции, Россия продолжает выполнять все взятые на себя обязательства в сфере экспорта вооружений, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления, проекты сотрудничества в военно-технической сфере", - заявил Шугаев.

Ранее сообщалось, что в последние годы портфель экспортных заказов на российское оружие сохраняется на уровне $50 млрд, ежегодно РФ экспортирует вооружение на сумму около $14-15 млрд.

Шугаев также рассказал, что портфель заказов на поставку в Индию российского вооружения и военной техники превышает $10 млрд.

"Несмотря на беспрецедентное давление на Индию со стороны стран Запада во главе с США в связи с проводимой Россией специальной операцией на Украине, она продолжает оставаться одним из основных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Портфель заказов составляет более 10 млрд долларов США", - заявил Шугаев.

Россия за последние пять лет поставила в Индию вооружение и военную технику на сумму свыше $13 млрд, добавил Шугаев.

"Как показывает практика, Россия по-прежнему остается одним из основных "игроков" на индийском рынке вооружений. Так, за прошедшие пять лет совокупный стоимостной показатель экспорта российской продукции военного назначения в Индию превысил 13 млрд долларов США", - заявил Шугаев.

По его словам, российско-индийское ВТС "носит плановый и долгосрочный характер", а также "свободно от какой-либо политической конъюнктуры".

"Нынешний этап развития отношений России и Индии в области военно-технического сотрудничества характеризуется, в первую очередь, принятым индийским руководством курсом на локализацию производства продукции военного назначения на индийских предприятиях на основе принципов "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", - сказал глава ФСВТС.

Он добавил, что традиционные партнеры РФ в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии "по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения".

В частности, потенциальных заказчиков интересуют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплексы "Оса", "Куб/Квадрат", "Печора", "Стрела", "Тунгуска" и "Панцирь", а также истребители семейств Су-30 и МиГ-29, вертолеты Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ка-28 и Ка-31, беспилотники "Орлан-10Е" и комплексы по борьбе с дронами, уточнил Шугаев.