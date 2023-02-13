В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) запустил в России систему "Окулус" для автоматизированного поиска различных нарушений законодательства РФ в изображениях и видео с использованием технологий компьютерного зрения; её доработка с расширением функционала планируется до 2025 года, сообщили в пресс-службе ГРЧЦ.

"Информационная система (ИС) "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме - выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", - сообщили в ГРЧЦ в ответ на запрос агентства.

В ГРЧЦ уточнили, что в декабре 2022 года ее протестировали в работе, а с января 2023 года "Окулус" начали интегрировать с работающими системами мониторинга.

В сентябре прошлого года ГРЧЦ разместил тендер на разработку этой ИС. Стоимость работ составила 57,7 млн руб., уточнили в центре.

Главной задачей ИС является "выявление нарушений законодательства РФ в изображениях и видеороликах": система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. В частности, "Окулус" "автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.", сообщили в ГРЧЦ.

Ранее специалисты центра анализировали изображения и видео преимущественно вручную: в среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день. В то же время "Окулус" будет анализировать более 200 тыс. изображений в сутки - со скоростью около 3 секунд на одно изображение.

В ГРЧЦ отметили, что "с начала специальной военной операции на Украине наблюдается невиданные ранее объемы и скорость распространения фейков, которые направлены на подмену реальных фактов специально сконструированной "реальностью". На основании требований Генпрокуратуры РФ в 2022 году было удалено и заблокировано 102,6 тыс. интернет-ресурсов, которые содержат недостоверную информацию (в том числе о ходе СВО ВС РФ на территории Украины), тогда как в 2021 году таких ресурсов было 7,2 тыс., в 2020 году - 1,5 тыс. в 2019 году - всего 311. "Наиболее применяемым инструментом в руках антироссийских источников стал визуальный контент, который способен оказать большее впечатление на эмоции пользователей", - уточнили в ГРЧЦ.

"Динамика выявленного количества нарушений демонстрирует лавинообразный рост вбросов по всем видам запрещенной информации. Все это показывает важность детального анализа информационных атак в графическом контенте и возможностей противодействия им. Создание системы - это наш ответ на провокации и антироссийские действия со стороны иностранных ресурсов",- сообщили в центре.

Планируется дальнейшее расширение функциональности системы. "До 2025 года прорабатывается возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий. Система будет выявлять запрещенные материалы на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте", - сказали в ГРЧЦ.