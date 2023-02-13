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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Что произошло за день: понедельник, 13 февраля

Курс рубля обновил апрельские минимумы, в России запустили систему поиска запрещенного контента, директор Пушкинского музея опровергла сообщения об уходе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста. Марина Лошак заявила, что ее контракт действует до 2 апреля. Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилось сообщение о ее решении уйти из музея.

- В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус". В декабре 2022 года ее протестировали, а с января 2023 года начали интегрировать с работающими системами мониторинга.

- Дмитрий Песков заявил об отсутствии данных о новой волне мобилизации в РФ.

- Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. В частности, санкции могут затронуть Альфа-банк. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц. В числе других возможных ограничений - запрет на импорт из России каучука и битума, запрет на работу граждан РФ в правлении компаний, обслуживающих важнейшую инфраструктуру.

- Курс рубля обновил апрельские минимумы к доллару и евро. К 19:00 доллар подорожал на 43,5 копейки, до 73,83 рубля. Евро подорожал на 61,75 копейки, до 79,06 рубля.

- Запуск "Союза МС-23" к МКС на замену "Союзу МС-22" отложен до первой декады марта для проверки системы терморегулирования. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что разгерметизация "Прогресса МС-21", о которой стало известно в субботу, случилась после стыковки с МКС "Прогресса МС-22". Сейчас к МКС также пристыкован "Союз МС-22" с поврежденным радиатором. По данным "Роскосмоса", повреждения на обоих кораблях одинаковые, но причины их появления могут быть разными.

- Михаил Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания. Как сообщалось, прошение актера о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило в суд 23 января. Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП.

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