Запрещенный контент на фото и видео в сети доверят искать системе с ИИ

Если весь контент будет предварительно проверяться, трафик существенно замедлится

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявил конкурс на 15 млн рублей на разработку техзадания для системы "Окулус", которая будет на основе искусственного интеллекта искать в интернете противоправный контент на фото и видео, пишет "Коммерсантъ".

Издание ссылается на материалы портала госзакупок. Из них следует, что техзадание должно быть подготовлено до 17 декабря, а система будет запущена в 2022 году. До сих пор экстремистский контент, порнографию, пропаганду наркотиков и призывы к массовым беспорядкам и самоубийству в изображениях и видео искали вручную. Запуск системы на искусственном интеллекте позволит ускорить процесс, говорится в конкурсной документации.

В ГРЧЦ считают, что фото и видео сильнее воздействуют на сознание и постепенно вытесняют текстовый контент.

"По информации TikTok, количество ежемесячных пользователей сервиса выросло с 2018 года на 800%, в Facebook посты с изображениями привлекают пользователей в 2,3 раза чаще, чем сообщения без них, именно в таком контенте появляется все больше запрещенной законами РФ информации", - объяснили в центре.

Разработка системы "Окулус" может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, ее внедрение обойдется в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год, подсчитал совладелец компании "Ланит-Терком" Владимир Уфнаровский. Павел Адылин, гендиректор Artezio (входит в группу "Ланит") сказал изданию, что для запуска такой системе в Рунете нужно не только создать саму систему, но и обеспечить прохождение через нее всего интернет-трафика, а если весь визуальный контент будет предварительно фильтроваться, скорость доступа в интернет существенно замедлится.

С 2019 года товарный знак Oculus закреплен за Facebook, который под этим брендом развивает систему виртуальной реальности, напомнил "Коммерсантъ". Роспатент в марте 2021 года одобрил заявку Facebook на товарный знак "Окулус" на кириллице.