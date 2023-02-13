Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея Марина Лошак Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак опровергла "Интерфаксу" сообщения о своем уходе из музея.

"У меня до 2 апреля контракт, я работаю. Я даже не знаю, о каком сообщении идет речь", - сказала Лошак.

В понедельник в телеграм-каналах появилось сообщение о том, что Лошак приняла решение уйти из Пушкинского музея. Лошак была назначена на пост директора в 2013 году.

Ранее сообщалось о смене руководства в Третьяковской галерее и Русском музее.

9 февраля стало известно о назначении на пост генерального директора Третьяковки Елены Проничевой, возглавлявшей Политехнический музей. Ее предшественница Зельфира Трегулова руководила галереей с 2015 года.

10 февраля сообщалось, что Владимир Гусев, который более 30 лет был директором Русского музея, станет его президентом. Временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.