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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Контракт с директором Исторического музея продлен на пять лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ продлило на пять лет контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, сообщила "Интерфаксу" начальник управления ГИМ по связям с общественностью Мария Лемигова.

"Контракт продлен на пять лет", - сказала собеседница агентства.

Ранее Минкультуры РФ сменило генерального директора Государственной Третьяковской галереи - вместо Зельфира Трегуловой, возглавлявшей музей с 2015 года, назначена Елена Проничева. Также по согласованию с Минкультуры РФ пост гендиректора Русского музея покинул Владимир Гусев, став президентом музея.

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение о том, что директор Пушкинского музея Марина Лошак покидает свою должность. Позже она опровергла "Интерфаксу" эту информацию.

Минкультуры РФ Алексей Левыкин
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