Газовики готовятся отремонтировать пострадавший при пожаре газопровод "Ухта - Торжок - 1"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения ООО "Газпром трансгаз Ухта" готовятся провести ремонт на газопроводе "Ухта - Торжок - 1" в Вологодской области после прорыва и пожара, сообщила компания.

Разрыв на газопроводе произошел ночью 3 февраля в Нюксенском районе Вологодской области. В компании напомнили, что никто не пострадал, а газ потребителям подавался в полном объеме по параллельным газопроводам. Причину возгорания расследует специальная комиссия.

После возгорания прокачку газа по участку газопровода перекрыли, после этого факельное горение прекратилось, сообщали в региональном управлении МЧС.

Газопровод "Ухта - Торжок 1" диаметром 1220 мм был введен в эксплуатацию в 1970 году.