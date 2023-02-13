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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

На участке газопровода в Вологодской области произошел пожар

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Потушено открытое горение на газопроводе в Нюксенском районе Вологодской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в понедельник утром.

"Наблюдалось факельное горение. Участок перекрыли, горение было локализовано и прекратилось", - говорится в сообщении.

Пострадавших в связи с инцидентом, по данным МЧС, нет.

В свою очередь, глава Нюксенского района Игорь Чугреев уточнил "Интерфаксу", что речь идет об участке газопровода Ухта - Торжок. Данный газопровод является транзитным, в Вологодской области к нему нет подключений.

"Пожар был потушен силами КС-15 (персонала компрессорной станции N15 - ИФ), местная пожарная часть и прибывшие силы МЧС находились на месте для возможного содействия. Транспортировка газа была перекинута на резервную нитку", - отметил он.

Чугреев добавил, что в течение дня в районе пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям - после того, как газовики выяснят причину ЧП.

"Интерфакс" направил запрос в "Газпром трансгаз Ухта" для получения комментария о причинах и последствиях происшедшего.

МЧС РФ Вологодская область
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