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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

В Ярославской области произошел разрыв газопровода с возгоранием

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Ярославской области произошел разрыв газопровода и пожар, сообщила компания "Газпром Трансгаз Ухта". По ее сведениям, никто не пострадал.

Разорвало резервную нитку подводного перехода магистрального газопровода "Ухта - Торжок - 3" через Волгу в Мышкинском районе. Это произошло 13 февраля в 18:56 по московскому времени.

Подача газа потребителям не ограничивалась, газ идет по параллельным ниткам газопровода.

Причины инцидента расследует специальная комиссия. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Ухта" готовятся к проведению ремонтных работ.

В областном управлении МЧС сообщили, что сигнал о разгерметизации трубопровода получили около 19:00.

"Произошла разгерметизация трубопровода, дальнейшего горения не было. Причины разгерметизации пока не установлены", - сказали "Интерфаксу" в управлении. На место выезжали четыре единицы техники и 16 спасателей.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что пожар потушили.

"Подача газа прекращена. Угрозы для населения нет. Газопровод транзитный, а значит ситуация никак не скажется на газоснабжении района", - сказал через пресс-службу губернатор области Михаил Евраев.

В ночь на 3 февраля в Вологодской области произошел прорыв на газопроводе "Ухта - Торжок - 1". 13 февраля "Газпром трансгаз Ухта" сообщила, что готовится отремонтировать пострадавшую нитку.

Ярославская область Газпром Газпром трансгаз Ухта
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