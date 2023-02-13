S7 Technics считает необходимым участие государства в испытаниях иностранных самолетов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Проведение ресурсных испытаний эксплуатируемых в России иностранных самолетов в условиях санкций требует участия государства - как технологического, так и финансового, считают в S7 Technics.

"Как вы знаете, в условиях санкционных ограничений у нас ограничен доступ к конструкторской документации. И в этой связи для ряда модификаций в рамках поддержания летной годности воздушных судов иностранного производства требуются ресурсные испытания. Поэтому предлагается рассмотреть возможность организации ресурсных испытаний в тесной коллаборации авиакомпаний и государства, чтобы обеспечить разработку и сертификацию сложных ремонтов и модификаций необходимыми данными", - сказал на конференции MRO Russia & CIS замгендиректора по инженерному сопровождению - главный инженер S7 Technics Виталий Сусанин.

Для начала организации процесса со стороны авиакомпаний и регулирующих органов должны быть определены основные типы самолетов иностранного производства, эксплуатация которых должна быть обеспечена до 2030 года и далее, говорится в презентации Сусанина. Государство в свою очередь могло бы оказать финансовую поддержку комплекса работ для проведения ресурсных испытаний.

S7 Technics (входит в группу S7) выполняет базовое и оперативное техническое обслуживание самолетов производства Boeing, Airbus, Embraer и "Иркута" (Superjet 100).