Росавиация проверила исправность более 90% имеющихся в РФ иностранных самолетов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация провела инспекционные проверки и выдала сертификаты летной годности на более 90% имеющихся в РФ воздушных судов, ранее зарегистрированных за рубежом.

Как уточнили в ведомстве, всего с сентября до конца этого года требовалось проверить около 600 единиц авиатехники.

"Часть воздушных судов российских авиакомпаний находится на ремонте или на очередном техническом обслуживании. Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям летной годности. Соответственно, после получения сертификатов летной годности они могут быть использованы авиакомпаниями для выполнения полетов", - сообщили в Росавиации.

Количество судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам, добавили в ведомстве.

Большая часть самолетов российских авиакомпаний - иностранного производства, в первую очередь, американские Boeing и европейские Airbus. До введения в этом году западных санкций почти все они, взятые в аренду у иностранных лизингодателей, были зарегистрированы за рубежом, в основном на Бермудских островах и в Ирландии. Контроль состояния авиатехники осуществлялся также авиавластями этих стран.