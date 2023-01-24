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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минтранс будет снижать объем запрашиваемых субсидий на авиаперевозки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минтранс планирует снижать объем запрашиваемых у государства субсидий на авиаперевозки по мере выкупа самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил на совещании у президента о внутреннем туризме министр транспорта Виталий Савельев.

"Учитывая, что нами проводится планомерная работа по выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей, мы планируем снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорционально количеству выкупаемых самолетов", - сказал он.

В 2022 году, по словам министра, господдержка авиаотрасли составила рекордные 174,2 млрд рублей. В том числе 100 млрд рублей было выделено для покрытия расходов авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре. Как сообщалось, в этом году, на поддержку перевозок в ноябре-марте, планируется распределить 25,3 млрд рублей.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. В апреле Евросоюз чуть смягчил санкции, разрешив лизинговым компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года.

При финансовом лизинге авиакомпания выплачивает полную стоимость самолета в течение нескольких лет, после чего воздушное судно переходит в ее собственность. Намного более популярным в мире (и в России в частности) является операционный лизинг, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю.

О выкупе самолетов, находившихся в финлизинге по договорам с иностранными лизингодателями, сообщал "Аэрофлот". Так, в конце декабря ему удалось выкупить 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777 у ирландского лессора. До этого "Аэрофлот" смог оформить право собственности на несколько Airbus A330.

Минтранс Виталий Савельев Евросоюз Аэрофлот
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