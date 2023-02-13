Разгерметизация "Прогресса МС-21" случилась после стыковки с МКС "Прогресса МС-22"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" на Международной космической станции произошла после стыковки с МКС "Прогресса МС-22", заявил через пресс-службу глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Нештатная ситуация (с "Прогрессом МС-21" - ИФ) случилась после стыковки транспортного корабля "Прогресс МС-22", все люки были уже задраены, "Прогресс МС-21" уже был подготовлен к спуску, который намечался на 18 февраля", - сказал он.

По его словам, специалисты "Роскосмоса" рассматривают все возможные версии разгерметизации "Прогресса МС-21": "В том числе мы еще раз проверяем весь технологический процесс создания космического корабля и в частности системы обеспечения терморегулирования". Он заверил, что безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что на пристыкованном к МКС грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Как уточнял исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

13 февраля Борисов сказал, что повреждения на кораблях "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", пристыкованных к МКС, одинаковые, но причины их появления могут быть разными. Он допустил, что повреждения были нанесены космическим мусором или метеоритами.

Крикалев также отмечал, что два случая разгерметизации похожи и важно "убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях". Он обещал, что "Роскосмос" проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС.

Расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-21" с МКС запланирована на 18 февраля. Он пристыковался к станции в октябре 2022 года. Сейчас к МКС также пристыкован корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором. 15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля.