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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

"Роскосмос" назвал метеорит или мусор возможной причиной разгерметизации "Прогресса" и "Союза"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Повреждения на кораблях "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", пристыкованных к Международной космической станции (МКС), одинаковые, но причины их появления могут быть разными, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты. Хотя результаты у обеих нештатных ситуаций одинаковы, причины могут быть разные", - сказал Борисов, слова которого распространила пресс-служба госкорпорации.

"Если это нарушение (обшивки корабля - ИФ) действительно присутствует, то есть предположения, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором", - заявил он.

Разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" произошла после стыковки с МКС "Прогресса МС-22", "все люки были уже задраены, "Прогресс МС-21" уже был подготовлен к спуску, который намечался на 18 февраля", сказал Борисов.

11 февраля "Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21". Из переговоров экипажа станции с Центром управления полетами в Хьюстоне следовало, что произошла утечка охлаждающей жидкости.

В связи с произошедшим "Роскосмос" проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

На данный момент к МКС также пристыкован корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором. 15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля.

МКС Роскосмос Юрий Борисов
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