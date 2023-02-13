Путин обсудил с членами Совета безопасности подготовку саммита "Россия - Африка"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсуждает с членами Совета безопасности подготовку саммита "Россия - Африка".

"Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ - ИФ) занимался подготовкой саммита "Россия - Африка" и был в командировке в нескольких дружественных нам странах, попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Второй саммит "Россия-Африка" пройдет в конце июля в Петербурге.