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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Путин обсудил с членами Совета безопасности подготовку саммита "Россия - Африка"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсуждает с членами Совета безопасности подготовку саммита "Россия - Африка".

"Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ - ИФ) занимался подготовкой саммита "Россия - Африка" и был в командировке в нескольких дружественных нам странах, попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Второй саммит "Россия-Африка" пройдет в конце июля в Петербурге.

Владимир Путин Африка Совбез Сергей Лавров
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