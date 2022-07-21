Второй саммит Россия-Африка запланирован на 2023 год

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Второй саммит Россия-Африка пройдет в РФ в 2023 году. Это следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Этим указом президент постановил "в целях обеспечения проведения в РФ в 2023 году второго саммита Россия-Африка и других мероприятий в формате Россия-Африка", образовать соответствующий оргкомитет и назначить помощника президента Юрия Ушакова его председателем.

Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи.