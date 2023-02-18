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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин заявил, что государства Африки остаются для РФ надежными партнерами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что второй саммит Россия - Африка позволит определить новые задачи по расширению взаимодействия РФ с африканскими партнерами на различных направлениях.

"Состоявшийся в 2019 году первый в истории саммит Россия - Африка создал хорошие условия для активизации наших традиционно дружественных связей как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе. Уверен, что вторая встреча на высшем уровне в таком формате, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению взаимодействия РФ с африканскими партнерами на самых различных направлениях, в том числе в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в телеграмме президента участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран - членов Африканского союза.

"Буду рад видеть вас в Санкт-Петербурге. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы на благо наших стран и народов, в интересах обеспечения мирного и благополучного развития Африканского континента", - написал Путин.

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"Для России государства Африки всегда были и остаются важными и надежными партнерами, - отметил он. - Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, силового диктата и санкционного давления".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в Петербурге в конце июля. Первый саммит состоялся в 2019 году в Сочи.

Африка Владимир Путин
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