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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Россия в 2022 году поставила Мьянме два истребителя Су-30

Сроки поставки Мьянме комплексов "Панцирь" уточняются

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия продолжает поставки Мьянме истребителей Су-30, сроки передачи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" и беспилотников "Орлан-10Е" уточняются, сообщил "Интерфаксу" на полях Aero India 2023 замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Поставка истребителей Су-30СМЭ продолжается - два самолета уже поставлены инозаказчику в 2022 году, а остальные, предусмотренные контрактом истребители, будут поставлены в согласованные сроки", - сказал он.

Ранее глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил журналистам, что, по контракту от января 2021 года, Россия поставит Мьянме два комплекса ПВО ближнего действия "Панцирь" (разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

До этого официально сообщалось, что в 2018 году Россия и Мьянма договорились о продаже шести самолетов Су-30.

ФСВТС Мьянма Су-30 Панцирь Владимир Дрожжов Дмитрй Шугаев
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