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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Генпрокуроры России и Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор, министр по правовым вопросам Мьянмы Тида У подписали в Нейпьидо меморандум о сотрудничестве, в том числе в сфере противодействия трансграничной преступности.

Краснов подчеркнул, что Россию и Мьянму связывают 75-летние дипломатические отношения, которые главами обоих государств "характеризуются как доверительные и динамично развивающиеся".

"В ходе проведения в прошлом году во Владивостоке Восточного экономического форума на самом высоком уровне состоялась договоренность о развитии сотрудничества по целому ряду направлений, благодаря чему стала возможной и наша сегодняшняя встреча. Фундаментом для расширения взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с трансграничной преступностью, безусловно, станет подписываемый сегодня меморандум", - сказал Краснов.

По его словам, российская Генпрокуратура заключила подобные соглашения с компетентными органами более чем 70 стран, а их реализация является "импульсом для укрепления конструктивных международных контактов, обмена опытом, лучшими практиками надзора".

"Меморандум создает правовые основания для бесплатного обучения иностранных прокуроров в нашем ведомственном университете. (...) Мы готовы к взаимодействию в данном формате на систематической основе по самым различным темам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнул Краснов.

Предполагается, что документ будет действовать в течение пяти лет с момента подписания и автоматически продлится на такой же срок, если его применение не будет прекращено.

"Уверен, что у нас есть потенциал для объединения усилий в различных сферах, в первую очередь (речь идет о - ИФ) противодействии киберпреступности, терроризму, экстремизму, коррупции, экологическим преступлениям, отмыванию денег", - сказал также на этой встрече российский генпрокурор.

"Кроме того, отдельно хочу пригласить вас в город Владивосток, где в сентябре состоится очередной Восточный экономический форум. В ходе его проведения будет возможность познакомиться с опытом нашей деятельности в сфере защиты прав предпринимателей", - добавил Краснов.

Руководитель Генпрокуратуры России находится в Мьянме с рабочим визитом.

Мьянма Игорь Краснов Генпрокуратура Нейпьидо Тида У
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