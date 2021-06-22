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Лидер Мьянмы поблагодарил Россию за вклад в развитие армии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Мин Аунг Хлайн.

"Наша армия стала одной из сильнейших в регионе благодаря Российской Федерации", - сказал Хлайн на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве во вторник.

При этом он отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие Вооруженных сил Мьянмы.

"Благодарю за это", - сказал Хлайн, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности.

Хлайн сообщил, что у него есть три-четыре вопроса для обсуждения на личной встрече с Шойгу.

Ранее в ходе встречи министр обороны РФ отметил, что взаимодействие в военной и военно-технической областях - важная составляющая всего комплекса отношений между Россией и Мьянмой.

Шойгу также заявил, что "сегодня Вооружённые силы Мьянмы - одни из наиболее эффективных в регионе". "Они оснащены современным вооружением и военной техникой, и в этом, господин старший генерал, безусловно, ваша личная заслуга", - сказал Шойгу, обращаясь к Хлайну.

В российском военном ведомстве, сказал Шойгу, рассматривают эту встречу "как отличную возможность обменяться мнениями о перспективах развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах".

В начале встречи он приветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом.

Переговоры продолжились без присутствия прессы.

В марте Мьянму посетил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он провел переговоры с военным руководством страны и стал гостем парада в честь 76-й годовщины образования вооруженных сил Мьянмы. Шойгу посетил Мьянму в январе.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.

Как сообщал "Интерфакс", в январе в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Военная делегация Мьянмы приезжала в Россию для ознакомления с производством "Панцирей", сообщил 9 июня информированный собеседник "Интерфакса".

20 января Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства. "Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты МИ-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолетов Су-30.

В марте прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Ранее Мьянма приобрела у РФ партию учебно-боевых самолетов Як-130.

У вооруженных сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.

Мин Аунг Хлайн

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