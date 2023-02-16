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Минсельхоз РФ предложил ввести квоты на импорт семян девяти сельхозкультур в 2024 г.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает ввести квоты на импорт в РФ семян девяти сельхозкультур в 2024 году. Размер квот будет поэтапно уменьшаться.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, соответствующий проект постановления правительства планируется вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 17 февраля 2023 года. "Он предусматривает ограничение импорта семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно", - уточнили в пресс-службе.

При этом Минсельхоз планирует гибко регулировать объемы ввозимых семян путем поэтапного уменьшения объемов количественных ограничений.

Квотирование касается ввоза семян из недружественных стран. Эта мера направлена на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство, отметили в ведомстве.

"В условиях ограничений импорта, которые со стороны недружественных государств вводятся в отношении России по многим видам продукции, стимулирование отечественного семеноводства является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур составляет 60,3% при пороговом значении доктрины продбезопасности на уровне 75%.

В пресс-службе Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщили, что инициатива Минсельхоза в ведомство поступила и "будет рассмотрена подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию в установленные сроки".

Первый зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Митин поддержал решение Минсельхоза. "Абсолютно правильным представляется решение постепенно, без ущерба для отрасли, ограничивать импорт семян и стимулировать переход на российскую селекцию за счет инструментов господдержки. Совет Федерации со своей стороны окажет все необходимое содействие", - заявил он журналистам по итогам заседания межведомственного совета при Минобрнауки.

Минсельхоз РФ
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