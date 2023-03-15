Минсельхоз планирует исключить из госреестра семена ушедшей из РФ компании Corteva

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует исключить из Госреестра селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, семена компании Corteva Agriscience, которая свернула свою работу в России. Ведомство также предлагает новые правила работы зарубежных семеноводов в РФ с полной локализацией производства. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях в Госдуме в среду.

"Мы поменяли нашу политику в отношении селекции, потому что ряд (зарубежных - ИФ) компаний повели себя некрасиво, непорядочно. Основная компания, которая ушла с рынка – это Corteva c сортом семян Pioneer, ее семена использовали многие. Она все свернула, но свои сорта оставила в реестре и теперь пытается ввозить их в нашу страну, - сообщила Лут. - Но делать она это будет недолго, потому что эти сорта, скорее всего, мы вместе с Госсорткомиссией исключим из реестра".

"Специально об этом говорю. Компания нас "кинула", подставила страну. Поэтому мы с ней работать при таком подходе не будем, и ее сортов не будет в нашем реестре", - подчеркнула она, призвав представителей бизнеса не ориентироваться на семена этой компании. "Имейте в виду – лучше не надо этого делать. Просто потом, когда их не будет (в госреестре - ИФ), вы не сможете с ними работать. Не надо на них рассчитывать, их не будет. Это наша четкая позиция – те, кто повел себя плохо в отношении России, работать на российском рынке не будут", - подчеркнула Лут.

Напомнив, что в феврале этого года три компании (Syngenta, Bayer, Nuseed) разослали своим покупателям письма о приостановке поставок семян в РФ и о перспективе ухода с рынка. Первый замминистра сообщила, что Syngenta позже дезавуировала это заявление. "Но пока их стратегия на нашем рынке непонятна, пока мы видим, что они сворачивают свою деятельность, и непонятно, что они дальше будут делать", - отметила она.

Лут также сообщила, что Минсельхоз планирует изменить правила работы зарубежных производителей семян на российском рынке, правила локализации. "Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями. Но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране, - сказала она. - Мы хотим, чтобы сразу все – от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно. Если они хотят работать, значит, попросим их делать так. В противном случае они работать на нашем рынке не будут".

По ее словам, те, кто хочет и готов работать по новым правилам, уже есть. "У нас уже было много переговоров, компании готовы выходить именно с таким подходом в локализации – именно от самого начала. И это очень важно", - подчеркнула Лут.