В РФ создан консорциум по селекции и производству семян подсолнечника

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Национальный селекционно-семеноводческий консорциум, призванный объединить усилия бизнеса и науки в сфере селекции и обеспечения аграрного комплекса семенами подсолнечника, создан в РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров компании "Био-тон" Эдуард Зернин, о его создании компании "РуСидс", "Эфко" и "Био-Тон", являющиеся лидерами рынка в сфере отечественной селекции, производства семян подсолнечника и их переработки, договорились с ФГБНУ "Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта" (ВНИИМК).

По его словам, участники консорциума определили его следующие цели: разработка новейших отечественных гибридов, отвечающих требованиям рынка; масштабирование производства отечественных сортов и гибридов до объемов, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности РФ в части селекции и семеноводства; популяризация и внедрение существующих отечественных разработок в области селекции в производственную деятельность.

"Консорциум создается не на пустом месте. Его инициаторов объединяет участие в рабочей группе, в рамках которой отрабатывались мероприятия по импортозамещению в сфере обеспечения семенами подсолнечника, - сказал Зернин. - Мы пошли на данный шаг перед лицом вызовов, стоящих перед отечественным сельским хозяйством. Наша задача – в кратчайшие сроки адаптировать для практического применения те наработки, что имеет отечественная селекционная наука. Для ее реализации усилия объединяют практики и представители научного мира. Все заинтересованы в получении конкретного результата".

По предварительным данным Росстата, сбор подсолнечника в РФ в прошлом году снизился до 14,5 млн тонн с 15,7 млн тонн годом ранее.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, посевная площадь под подсолнечником в этом году может составить 9,803 млн га против 10,033 млн га в 2022 году.