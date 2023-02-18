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Совет главных конструкторов предложил запустить корабль "Союз МС-23" к МКС 24 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к Международной космической станции (МКС) 24 февраля в 03:34 по московскому времени, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

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Отмечается, что после разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", произошедшей 11 февраля на МКС, специалисты предприятий "Роскосмоса" проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля.

"Они также детально осмотрели радиатор на корабле "Союз МС-23", находившемся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома Байконур, и не выявили на нем повреждений", - заявили в "Роскосмосе".

13 февраля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС в беспилотном режиме отложен до первой декады марта этого года в связи с проверкой системы терморегулирования.

Планируется, что "Союз МС-23" должен заменить на МКС корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором. На этом корабле осенью на Землю смогут вернуться космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что на пристыкованном к МКС грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

"Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал исполнительный директор госкорпорации.

Роскосмос
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