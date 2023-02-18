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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Что произошло за день: суббота, 18 февраля

Встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, планы по сведению "Прогресса МС-21" с орбиты, арест фигурантов дела о захвате заложников в Москве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля. Ранее в субботу сообщалось, что затопление корабля было отложено для выяснения причины его разгерметизации. Между тем совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести 24 февраля запуск "Союза МС-23" на замену еще одному поврежденному кораблю - "Союзу МС-22".

- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Гряниковка Харьковской области.

- В Мюнхене прошла встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева при участии Энтони Блинкена. Премьер Армении подтвердил готовность к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, гарантирующего долгосрочный мир. Президент Азербайджана, в свою очередь, отметил, что "мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы".

- Страны G7 договорились усиливать санкционное давление на Россию, говорится в заявлении глав МИД государств по итогам встреч на Мюнхенской конференции по безопасности.

- Суд отправил под арест двоих фигурантов дела о захвате заложников в цветочном магазине в Москве. Алексея Горюнкова обвиняют только по статье о захвате заложников, а Андрея Сафронова - также по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

- Умерла актриса Людмила Абрамова - бывшая жена Владимира Высоцкого. Ей было 83 года.

- Даниил Медведев в полуфинале турнира в Роттердаме победил Григора Димитрова.

- Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым в субботу под завалами в турецкой Антакье. Ранее 7 февраля издание Millyet сообщало, что Атсу нашли живым, но на следующий день агент футболиста заявил, что его местонахождение все еще не было установлено.

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