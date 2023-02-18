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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
Центр управления полетами в Королеве. Архивное фото
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Затопление поврежденного корабля "Прогресс МС-21", намечавшееся в субботу, состоится в воскресенье, заявили в "Роскосмосе".

"Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Как отметили в "Роскосмосе", "сведение корабля с орбиты, намечавшееся на сегодня в 07:03 по московскому времени, было отложено для анализа полученной информации".

В России"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21""Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"Читать подробнее

Ранее в госкорпорации сообщили, что затопление "Прогресса МС-21", запланированное на 18 февраля, отложено для дальнейшего выяснения причины его разгерметизации.

В субботу в 05:26 по Москве корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС.

После отхода "Прогресса МС-21" от станции космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в телеоператорном режиме с борта МКС развернули корабль для фотографирования и видеосъемки предполагаемого места утечки на внешней обшивке грузовика.

В "Роскосмосе" отметили, что после анализа съемки специалисты госкорпорации не обнаружили визуальных повреждений на "Прогрессе МС-21".

По данным "Роскосмоса", государственная комиссия рассматривала два варианта дальнейшей программы полета корабля: сведение его с орбиты для последующего затопления в Тихом океане или стыковку к российскому узловому модулю "Причал" для изучения причины разгерметизации.

Повреждение "Прогресса МС-21"

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, разгерметизация "Прогресса МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22". "Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал он.

13 февраля глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что причиной разгерметизации "Прогресса" могли стать метеорит или космический мусор.

14 февраля специалисты НАСА провели осмотр предполагаемого места повреждения корабля с помощью камер руки-манипулятора и передали данные российским специалистам для дальнейшего анализа.

Роскосмос Прогресс МС-21 МКС
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